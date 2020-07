Polizia locale in azione a Campomarino Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. Nell'ambito del progetto del Ministero dell'Interno denominato "Spiagge Sicure 2020" a cui il Comune di Campomarino ha aderito firmando un protocollo d'intesa con la Prefettura di Campobasso che prevede i controlli sulla spiaggia di Campomarino da parte della Polizia Locale finalizzati al controllo sul commercio abusivo e sul rispetto del distanziamento sociale tra i bagnanti, la stessa Polizia Locale ha effettuato in data odierna una vasta operazione su tutto il litorale della cittadina adriatica.

Sin dalle prime ore della mattina nonostante gli innumerevoli compiti di istituto da svolgere tutto il personale del locale Comando si è riversato sulla spiaggia di Campomarino dove dai controlli eseguiti per contrastare l'abusivismo commerciale e la vendita di merce contraffatta ha elevato sanzioni per un ammontare complessivo di euro 25.000 sequestrando la merce posta in vendita pari a 1.500 pezzi tra bigiotteria, occhiali da sole, abbigliamento e materiale elettronico. Le operazioni si concluderanno alle ore 13.

Per il trasporto della merce ha collaborato l'associazione City Angels con un veicolo e i volontari.