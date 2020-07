Si aggira tra le auto con i pantaloni calati, la denuncia di una madre

TERMOLI. Le cronache odierne parlano spesso di episodi spiacevoli che, apparentemente, non hanno una spiegazione logica: tra questi rientra il caso di un uomo che, nel pomeriggio di ieri, sarebbe stato visto aggirarsi, con i pantaloni calati, tra le auto parcheggiate in via Polonia a Termoli, a due passi dal parchetto che ospita numerosissimi bambini.

Il racconto di quanto avvenuto è apparso, in anonimo, sul gruppo “Donne&Mamme Termoli” ed è stato esplicato dalla donna che ha assistito alla scena: «Buonasera volevo raccontare un episodio che è successo a Termoli questo pomeriggio (3 luglio ndr). Torno alla macchina dove l'avevo parcheggiata in via Polonia (zona piazzetta) e noto un signore in mutande di schiena con i pantaloni abbassati vicino ad una delle tante macchine parcheggiate e mi accorgo che c’era della pipì a terra (credo che fosse pipì, ma non ne sono sicura). Era vicino ad una macchina e non sono riuscita a capire se avesse urinato sulla portiera».

A creare shock nella donna, tuttavia, non sarebbe stato il gesto dell’uomo che avrebbe urinato in pubblico, quanto ciò che avrebbe visto mentre si compiva il gesto: «Mentre era lì guardava i bambini giocare nel campetto vicino alla macelleria, incantato», ha scritto ancora. La madre ammette di non conoscere cosa l’uomo stesse facendo «adesso non so cosa stesse facendo se urinava o altro, mi sono messa in macchina lui mi ha visto», ma nel momento in cui si stava avvicinando per condannare il gesto, lui se la sarebbe defilata: «Mi stavo accostando per dirgliene quattro, ma purtroppo si è rimesso i pantaloni e si è intrufolato in un locale li vicino».

La donna fornisce anche una descrizione fittizia dell’ignoto che avrebbe compiuto il gesto: «Ho notato che il signore non era molto normale, trasandato e stava tra le nuvole. Di sicuro non era di Termoli. Comunque nel caso, state attenti ai vostri figli. Io se lo ribecco lo segnalerò al sindaco così provvederanno ad identificarlo. Ero con mia figlia nel seggiolone in macchina e non potevo fare scenate o scendere dalla macchina».

La notizia, ben presto, ha fatto il giro dei social network attirando numerosi commenti di condanna nei confronti dell’uomo e di allarme nei confronti della signora: «Dovevi chiamare i carabinieri», si legge tra gli utenti. E ancora: «Credo che farlo presente alle forze dell’ordine sia sempre opportuno e doveroso». Nel frattempo ci sarebbe già qualcuno che avrebbe provveduto a fare una segnalazione agli organi competenti, mettendoli al corrente dell’accaduto, nella speranza che «aumentino i passaggi delle forze dell’ordine in zona».