Auto si ribalta tra Termoli e Guglionesi, miracolata coppia di giovani

GUGLIONESI. Auto con due giovani nell’abitacolo si ribalta sulla SP 111, la strada provinciale che dall’ospedale San Timoteo prosegue per Guglionesi. Il sinistro è avvenuto alle 19.10 e per fortuna, nonostante la drammatica dinamica, che ha visto il veicolo uscire fuori strada, non ha provocato conseguenze significative per gli occupanti. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, giunti in ambulanza, e la Polizia locale. I due giovani sono riusciti a uscire dalla macchina da soli. Una 22enne ha necessitato di cure mediche, V. M. le sue iniziali.