Alza troppo il gomito a soli 13 anni e finisce all'ospedale

TERMOLI. Attimi di paura nella notte tra sabato e domenica al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Dopo una serata di evidenti bagordi, una ragazza di appena 13 anni è stata portata in uno stato di profonda ubriachezza, che l’aveva fatta sentire male, mentre era in compagnia degli amici. Ha rischiato di finire in coma etilico, per fortuna l’intervento dei medici della Medicina d’urgenza ha scongiurato ulteriori complicazioni e non è stato nemmeno necessario ricoverarla, è stata dimessa dopo alcune ore, per tornare a casa.