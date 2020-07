Multati 4 ragazzi nel vicolo mentre bevono birra da bicchieri di plastica

TERMOLI. Non solo divieto di bevande da asporto in bottiglie, ma anche di bicchieri di plastica, per chi non è seduto ai tavolini. Nei controlli promossi dalle forze dell’ordine nella movida del sabato notte sono stati fermati e sanzionati 4 ragazzi, dentro a un vincolo. La multa è scattata perché avevano appena ricevuto una un bicchiere di plastica di birra da un loro amico che gliel'aveva offerta. Ma questo gesto non è piaciuto a qualcuno. «Una modalità assolutamente assurda di procedere e una domanda: come si fa a sapere che quattro amici "bravi ragazzi" non possono bere in un bicchiere di plastica un po' di birra. Perché portare i ragazzi in un vicolo adiacente al corso e multarli quando tutto il resto del mondo sta bevendo dalle bottiglie e sta facendo il proprio comodo».