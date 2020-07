In Molise nel 2019 effettuate 134 operazioni antidroga

CAMPOBASSO. In Molise nel 2019 sono state effettuate 134 operazioni antidroga, con un decremento del 13,55% rispetto all'anno precedente.

Di queste, il 64,18% in provincia di Campobasso e il 35,82% in quella di Isernia. È quanto emerge dalla Relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa). Negli ultimi dieci anni i due picchi su base regionale sono stati registrati nel 2017, con 167, e nel 2018 (155); quelli minimi nel 2015, con 92, e nel 2013, con 99.

Nel 2019 i sequestri sono aumentati del 253,19%, passando da circa 30 kg del 2018 a 106 del 2019. Il sequestro quantitativamente più rilevante, 60 kg di marijuana, è avvenuto a Guglionesi (Campobasso). In provincia di Campobasso è stato registrato il 78,66% delle sostanze sequestrate in peso a livello regionale e a Isernia il 21,34%. Rispetto al 2018 si rileva un incremento per le altre droghe in dosi (+2.720%), per marijuana (+335,14%), piante di cannabis (+120,00%), eroina (+79,01%) e hashish (+52,66%).

Denunciate all'Autorità Giudiziaria 264 persone delle quali 110 in stato di arresto. (Fonte Ansa.it)