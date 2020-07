CAMPOMARINO. Ancora sequestri e sanzioni a Campomarino Lido. Nell'ambito del progetto del Ministero dell'Interno denominato "Spiagge Sicure 2020" a cui il Comune di Campomarino ha aderito firmando un protocollo d'intesa con la prefettura di Campobasso che prevede i controlli sulla spiaggia di Campomarino da parte della Polizia Locale finalizzati al controllo sul commercio abusivo e sul rispetto del distanziamento sociale tra i bagnanti, gli agenti hanno effettuato oggi una nuova operazione su tutto il litorale della cittadina adriatica.

Sulla spiaggia di Campomarino dove sono stati eseguiti i controlli, sono state elevate e contestate in violazione al Decreto legislativo n. 114/98, sanzioni per un importo totale di oltre 10.000 euro per aver posto in vendita merce senza la necessaria autorizzazione. La merce è stata posta sotto sequestro finalizzato alla confisca. Dai controlli eseguiti per contrastare l'abusivismo commerciale è stata, nella stessa giornata, sequestrata inoltre, merce contraffatta, consistente in capi di abbigliamento recanti i loghi di note griffe nazionali per cui è stata trasmessa la relativa notizia di reato alla competente Procura di Larino.