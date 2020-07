Convalidato l'arresto del 23enne trovato con la droga in casa, ma è già ai domiciliari

TERMOLI. E’ stato convalidato nel pomeriggio di lunedì l’arresto del 23enne di Termoli, R. S., arrestato nel corso di un blitz congiunto operato da Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Nella serata di sabato 4 luglio, il personale del Commissariato di Termoli in collaborazione con la Squadra mobile e con l’ausilio di un team cinofilo antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un noto pregiudicato termolese, di anni 23, R. S. le sue iniziali, ha sequestrato circa 70 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, alcune dosi di eroina e cocaina, due bilancini elettronici e altro materiale destinato al taglio e al confezionamento dello stupefacente.

Alla vista degli agenti l’uomo ha cercato di disfarsi di parte della droga posseduta lanciandola dalla finestra, prontamente recuperata dagli operatori di Polizia. Il giovane, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato tratto in arresto e ristretto presso il carcere di Larino. Nel corso dell’udienza di convalida il Pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il gip Scioli ha ritenuto di accogliere la richiesta di una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari, presentata dagli avvocati Ruggiero Romanazzi e Monia Cinalli.