Salma del 54enne annegato sul litorale Nord all'obitorio, oggi l'ispezione cadaverica

TERMOLI. Viene effettuata oggi l’ispezione cadaverica esterna, da parte dei medici legali dell’ateneo di Foggia, sulla salma del 54enne di Campobasso, Andrea De Nigris, morto annegato ieri pomeriggio sul tratto di spiaggia del litorale Nord. Il 54enne era lì in comitiva, si è avventurato in mare e per cause che saranno al vaglio degli inquirenti ha smesso di respirare, bevendo acqua.

Dalla spiaggia subito si è intuito il dramma che si stava consumando, sia da parte degli altri ragazzi con cui il 54enne era venuto sulla costa, sia un bagnino della torretta di salvamento, un giovane che ha portato l’uomo fuori dall’acqua, probabilmente già morto.

Ha provato a rianimarlo, stessa cosa il 118 Molise giunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il ragazzo ha usato il defibrillatore e la respirazione col pocket mask, ma non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche i militari della Guardia costiera, a cui sono affidate le indagini. Il corpo senza vita di Andrea è stato rimosso alcune ore dopo, ricevuto il nulla osta da parte del Pm di turno alla Procura di Larino ed è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.