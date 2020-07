Lancio di una bottiglia incendiaria contro un bar, nei guai un 32enne di Campobasso

LANCIANO. In riferimento aI danneggiamento, a seguito del lancio della bottiglia incendiaria, presso il bar Paone, avvenuto nella notte del 3 luglio, gli agenti della Sezione Anticrimine di questo Commissariato, diretti dal Vice Questore Lucia D'Agostino, sono riusciti ad identificare l'autore per un giovane di Campobasso: D.R. Y. di anni 32, che è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per il reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Questa mattina, sempre gli agenti della sezione anticrimine hanno riconosciuto, nei pressi della nuova stazione ferroviaria, il cittadino extracomunitario E. B. F. di anni 33 già detenuto presso la locale Casa Circondariale, autorizzato a svolgere lavori esterni presso una cooperativa locale, quale autore di furto aggravato di un telefono cellulare, in danno di un locale pubblico, sito in questo C.so Trento e Trieste.



Fatto avvenuto in data 04.07.20. I poliziotti si erano occupati, nella circostanza, dell'estrapolazione dei files video del sistema di videosorveglianza. Il giovane, dopo la formale contestazione dei reati a suo carico è stato riaccompagnato in carcere.