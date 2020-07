Incidente in via Pertini, scooter investe un anziano sulle strisce pedonali Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Incidente con codice rosso in via Pertini, all'incrocio con via Udine. Un anziano è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali da uno scooter con in sella due persone. Una delle due è caduta assieme al motociclo, rimanendo ferito come l'anziano, mentre il secondo si sarebbe dileguato, ma sono indiscrezioni rese dai residenti che hanno assistito al sinistro. Le loro testimonianze sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto i Carabinieri e il 118 con l'ambulanza degli operatori della Misericordia che stava arrivando da Montenero, a causa di una concomitanza da coprire a Campomarino Lido dalla postazione di Termoli, che poi si è liberata, ma nel frattempo era intervenuta la postazione di Larino della Croce di San Gerardo.



Insomma, un bel tourbillon.