TERMOLI. Repentino intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli nella notte, appena trascorse le 24, in via Firenze. A prendere fuoco improvvisamente è stata una Fiat Panda alimentata a metano. I residenti ci hanno riferito di aver udito tre forti boati, con l'esplosione del veicolo in sosta e in un attimo le fiamme hanno divorato l'autovettura.

Gli uomini del 115 hanno spento il rogo, anche per evitare ulteriori e spiacevoli conseguenze, ma della Panda è rimasto ben poco.