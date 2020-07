Convalidati gli arresti dei due ladri pugliesi, per loro obbligo di dimora e domiciliari

LARINO. Si è svolta questa mattina, 11 luglio, presso il Tribunale di Larino l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza effettuato giovedì 9 luglio dai Carabinieri di Termoli a carico dei due giovani di San Severo accusati di aver sottratto un veicolo ad un commerciante termolese ed attualmente indagati pei i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto di entrambi ed ha applicato al più giovane, in accoglimento della richiesta del suo difensore avvocato Maurizio Pangia, la misura dell'obbligo di dimora. Per l'altro è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.