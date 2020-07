Moto contro Fiat Stilo sulla Bifernina, feriti due centauri: gravissima la donna

BOJANO. Un gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Bifernina in prossimità del territorio di Bojano. Una moto con a bordo una coppia di centauri di Morrone del Sannio si è schiantata contro una Fiat Stilo guidata da un 71enne di Castelpetroso che viaggiava in direzione opposta. La coppia che viaggiava in moto ha avuto la peggio e sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale "Cardarelli" di Campobasso con politraumi su varie parti del corpo. Sulla dinamica del sinistro stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Bojano. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118.