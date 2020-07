Si sente male mentre è in acqua al Lido, 30enne soccorso da altri bagnati e dal 118

CAMPOMARINO LIDO. Il 118 spiaggia è senz’altro un presidio importante sulla costa e come avvenuto nel tardo pomeriggio, a sobbarcarsi l’onere di soccorrere in piena emergenza da codice rosso un 30enne che mentre si trovava in acqua, nel tratto di mare prospiciente il lido Aurora a Campomarino, è stata la postazione di via del Molinello con l’equipe Molise soccorso e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Attimi di vero spavento, per fortuna il giovane è stato soccorso da altri bagnanti, tra cui c’erano un medico e un infermiere, che hanno praticato manovre salvavita. Arrivato il 118, il 30enne è stato trasportato subito al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, poiché aveva bevuto molta acqua.