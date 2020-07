Investito da un Suv in via Corsica Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Giornata drammatica dal punto di vista degli incidenti stradali in basso Molise. Due vittime, anche se lontani dalle località di origine, e stasera, poco dopo l'ora di cena, un uomo è stato investito sulle strisce pedonali da un suv Tiguan Volkswagen che stava rientrando a Campomarino, in via Corsica, all'altezza dell'Md. La persona rimasta ferita e a terra sull'asfalto è stata soccorsa dal 118 Molise di Termoli giunto sul posto in ambulanza coi volontari della Misericordia adriatica e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Sul posto sia la Polizia di Stato che i Carabinieri. Il signore, un 72enne residente a San Severo, usciva dal negozio che si trova tra Md e un salone di auto usate.