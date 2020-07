Centauro morto nel pescarese, Procura orientata all'autopsia sulla salma del 53enne

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Riposa in pace caro amico, non doveva finire così». E’ solo uno dei messaggi lasciati sui social come adesione al lutto per la tragica e prematura scomparsa del centauro 53enne di Santa Croce di Magliano, Vincenzo Di Paola. Il motociclista, peraltro molto esperto, non è sopravvissuto a una uscita di strada avvenuta nella provincia di Pescara, sabato pomeriggio. In paese sentimenti di cordoglio per questo lutto. Secondo informazioni prese proprio a Santa Croce di Magliano, per i funerali occorrerà attendere qualche giorno.

Il Pm della Procura di Pescara che ha in carico il fascicolo sull’incidente mortale dovrebbe disporre oggi l’autopsia, probabilmente per acquisire certezza in ordine alla dinamica, se fosse stato un malore a causare la caduta violenta sull’asfalto del 53enne, oppure la perdita di controllo del veicolo a due ruote. Fino a ieri sera, infatti, non ne erano stati affissi gli annunci funebri.

L’incidente stradale risultato fatale a Di Paola è avvenuto a Scafa, lungo la strada provinciale 63 che conduce a San Valentino in Abruzzo Citeriore. La moto è uscita fuori strada in curva, finendo in una cunetta. Per il 53enne, residente a Santa Croce di Magliano, non c'è stato niente da fare. Inutili i soccorsi del personale del 118, che ha inviato l'ambulanza medicalizzata di Scafa e ha fatto sollevare l'elicottero. I rilievi sono affidati ai Carabinieri.