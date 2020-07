La Procura dispone l'autopsia sulla salma del 54enne annegato sul litorale Nord

TERMOLI. E' trascorsa una settimana dal primo dramma balneare dell'estate 2020, ma occorrerà attendere ancora qualche giorno per vedere la restituzione ai familiari della salma del 54enne Andrea De Nigris, il bagnante annegato sul tratto di spiaggia a Nord di Termoli, vicino alla foce del Sinarca. La Procura di Larino disporrà l’incarico per l’autopsia nell’arco di questa settimana ai medici legali dell’ateneo di Foggia.

Il 54enne era lì in comitiva, si è avventurato in mare e per cause che saranno al vaglio degli inquirenti ha smesso di respirare, bevendo acqua. Il corpo senza vita dell’uomo è stato messo dal tardo pomeriggio di mercoledì nella cella frigorifera dell’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove era stato ricomposto. Sul posto erano intervenuti anche i militari della Guardia costiera, a cui sono affidate le indagini.