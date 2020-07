Restano gravi le condizioni del 72enne investito in via Corsica, trasferito a Pescara

TERMOLI. Restano molto gravi le condizioni del 72enne R. G., l'anziano investito sulle strisce pedonali intorno alle 21 di sabato sera in via Corsica. Ma ieri mattina è stato trasferito al reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile di Pescara, più attrezzato per casi di neurochirurgia. Il pensionato, che usciva dal negozio del figlio situato sull'ex statale Europa 2, quando è stato investito sulle strisce pedonali da un suv Tiguan Volkswagen, guidato da un medico 60enne del capoluogo, che stava rientrando a Campomarino, in via Corsica, all'altezza dell'Md.