Il saluto di Morrone del Sannio alla compianta Maria Melfi

MORRONE DEL SANNIO. «Se mi ami non piangere». Con una frase di Sant'Agostino la comunità di Morrone del Sannio, i familiari, il parroco don Gabriele e il vice parroco Pacdre Anthony ringraziano per lo straordinario coinvolgimento di tutti al lutto di Maria Melfi, la 51enne deceduta sabato scorso in seguito a un incidente in moto sulla Bifernina, in cui è rimasto ferito anche il marito. Una colonna della località bassomolisana. «Il grave lutto che ha colpito le famiglie La Selva-Melfi, la Comunità parrocchiale di Morrone del Sannio e l'Azione cattolica di tutta la Diocesi, ha visto la più grande partecipazione. «Ti abbiamo amato, Maria, e ti ameremo sempre per quello che sei stata e che hai fatto per la Chiesa e per la Società. Pregheremo sempre per te, come tu già stai pregando per noi».

i funerali saranno trasmessi in diretta Facebook alle ore 11 su "Morrone del Sannio Parrocchia".