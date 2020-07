Incidente in via Fratelli Brigida, «Grazie ai soccorritori»

TERMOLI. Messaggio di ringraziamento per il dottor Tonino Aufiero.

«Buongiorno, sono la mamma di una delle due ragazze che il 6 luglio scorso, sono state coinvolte nell'incidente avvenuto in via Fratelli Brigida. Scrivo questo articolo per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per soccorrerle. Vorrei ringraziare particolarmente il dottor Tonino Aufiero che è tempestivamente intervenuto. Grazie di vero cuore».

Antonella Di Iorio