Scontro frontale tra 2 auto in via degli Abeti

TERMOLI. Traffico bloccato in via degli Abeti, all'incrocio con via dei Ciliegi, a Termoli a causa di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio, probabilmente anche a causa della strada bagnata, nell’imboccare (e nell’uscire) dal cavalcavia che sovrasta il tratto dell’A14. I due conducenti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per accertamenti. Le auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto il 118, coi volontari della Misericordia in ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale.