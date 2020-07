CAMPOMARINO. Audi rubata a Campomarino ritrovata a Cerignola.

Nel giugno scorso l'imprenditore G. M. di Campomarino preso sempre da mille impegni di lavoro per poter mandare avanti la Sua azienda, specialmente in epoca di pandemia, dopo una breve sosta di lavoro nella città di Termoli si accorge che gli è stata sottratta la sua unica vettura, una Audi, auto a uso privato e di lavoro, guadagnata e acquistata con enormi sacrifici col lavoro duro che nel settore edile è banco di prova duro e aspro.

Preso da tanta rabbia alternata a forti momenti di sconforto si reca presso la locale stazione dei Carabinieri per esporre immediata denuncia del furto della propria vettura e di tanti effetti personali fatti di importanti strumenti di lavoro, documenti e abiti da lavoro e non...

Si contattano le forze dell’ordine della provincia di Foggia e grazie al fiuto e alla capacità professionali di due valorosi agenti della Polizia del commissariato di Cerignola, la vettura, finita nella banca dati delle auto rubate, è stata intercettata e rinvenuta dagli stessi nel centro della città di Cerignola.

Gli stessi hanno perquisito la vettura, la quale è stata in parte danneggiata, riscontrando nell'immediatezza che corrispondeva alla vettura scomparsa nella città costiera molisana.

Hanno altresì avviato tutte le indagini del caso, vagliando ogni probabile indizio o prova per rintracciare o intercettare gl'autori del furto.

Accertata la proprietà legittima dell'imprenditore molisano l'ho hanno raggiunto tempestivamente al telefono comunicando allo stesso del rinvenimento della vettura, con una gioia infranta in parte dalla notizia che la stessa aveva subito maltrattamenti dai fraudolenti passeggeri e conducente e che riportava alcuni danni di carrozzeria e meccanica da qualche migliaio di euro, ma resta pur sempre una bella notizia.

Gli stessi agenti che corrispondono al sovrintendente Giuseppe D’Onofrio e all’assistente capo Massimiliano Corvino.

In forza al commissariato di Cerignola hanno prestato la loro benevola operosità restando a disposizione dell'imprenditore e del suo legale, l’avvocato Cardinale, ben oltre il loro orario di servizio facendo ricoverare il veicolo presso officina autorizzata e sicura, oltre che espletare tutti i documenti necessari previsti in questi casi e aspettando che si organizzasse in tutta sicurezza anche la riconsegna della vettura con grande professionalità.

«Ci preme ringraziare pubblicamente tutte le forze dell'ordine che pattugliano e tutelano il territorio ed effettuano attività di monitoraggio per prevenire episodi spiacevoli come quello sopra citato.

Ancora grazie con profondo rispetto agli intervenuti per il loro grande e gravoso impegno».