Venerdì alle 18 i funerali del 53enne Vincenzo Di Paola a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sono stati fissati a 5 giorni dalla tragica morte i funerali del 53enne centauro Vincenzo Di Paola, vittima di una uscita di strada in sella alla sua moto domenica scorsa vicino Scafa, nel pescarese. Dopo l'esecuzione dell'autopsia all'ospedale civile di Pescara, la salma dell'uomo è stata restituita alla famiglia. Le esequie sono in programma oggi alle 18, presso la chiesa di San Giacomo, a Santa Croce di Magliano.

L’incidente stradale risultato fatale a Di Paola è avvenuto a Scafa, lungo la strada provinciale 63 che conduce a San Valentino in Abruzzo Citeriore. La moto è uscita fuori strada in curva, finendo in una cunetta. Per il 53enne, residente a Santa Croce di Magliano, non c'è stato niente da fare. Inutili i soccorsi del personale del 118, che ha inviato l'ambulanza medicalizzata di Scafa e ha fatto sollevare l'elicottero.