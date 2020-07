Scontro sulla statale 16, due feriti e traffico in tilt

PETACCIATO. Altro scontro tra due auto nella mattinata di oggi, ma con un bilancio decisamente diverso da quello tragico avvenuto tra Rotello e Larino.

E' accaduto a metà mattina sulla statale 16 adriatica, in territorio di Petacciato. Uno dei conducenti era in procinto di svoltare per recarsi in un vicino albergo, quando è avvenuto l'impatto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno soccorso un 71enne di Termoli e un 47enne di Guglionesi, entrambi non sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Circolazione in evidente affanno, a causa dei rilievi, il traffico è stato deviato.