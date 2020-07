Investito e ucciso un 28enne sulla statale 16

TERMOLI. Continua la striscia di incidenti mortali e investimenti a Termoli. Un 28enne di nazionalità albanese è stato falciato e ucciso alla periferia Sud di Termoli, sulla statale 16, dopo il distributore di benzina, in direzione Campomarino Lido. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il 118 Molise soccorso coi volontari della Misericordia in ambulanza, ma non c'era più nulla da fare.