CAMPOMARINO. Un 28enne di nazionalità albanese è stato travolto e ucciso sul colpo, dopo lo 23, da un suv Tiguan mentre sbucava da dietro un guardrail sulla statale 16 in territorio di Campomarino.

L'auto, guidata da un 53enne di San Severo, procedeva in direzione Termoli. La zona dell'investimento è al buio e il conducente ha riferito di non essersi accorto della presenza del ragazzo sulla sua corsia di marcia se non dopo averlo investito. Purtroppo all'arrivo dei soccorritori, il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, non c'è stato nulla da fare.

Rilievi e gestione della circolazione è stata a cura della Polizia stradale del distaccamento di Termoli, intervenuti anche gli operai dell'Anas. Per la rimozione della salma, coperta da un telo nero, si è atteso il nulla osta del Pm di turno della Procura di Larino, trasferita all'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli col carro funebre.