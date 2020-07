Padre e bimbo si avventurano in acqua col mare mosso, salvati da un bagnino

TERMOLI. Condizioni certo idilliache ieri per andare iin acqua, occorreva stare attenti. Così non ha fatto un padre col figlio di nemmeno dieci anni, salvato ieri pomeriggio, nel tratto di mare a Nord dell’ultima torretta di salvamento gestita dalla Compagnia del mare di Pescara, che al limite, se non oltre, del tratto di competenza, dove poi si apre l’arenile dello stabilimento Aloha, chiuso quest’anno, il 19enne Fabrizio Romano col binocolo si è accorto che il genitore e il figlio erano in grossa difficoltà, a causa del mare mosso e delle forti correnti.

E’ entrato in acqua e li ha salvati, prima il bimbo, poi l’adulto, anche grazie all’ausilio avuto da un bagnate che si è dato da fare per aiutarlo. Nello stesso tratto morì il 54enne di Campobasso martedì 7 luglio. Occorre alzare un grido di allarme per quella zona, molto pericolosa, e che vede un tratto di quasi mezzo km affidato solo alla torretta del salvamento. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 16. Per fortuna, non sono stati segnalati altri casi, ma l’estate 2020 non è certo partita col piede giusto, oltre al decesso del 54enne, la cui salma è stata restituita ai familiari solo dopo 10 giorni e la conclusione degli accertamenti medico-legali, di venerdì il tragico ritrovamento del 30enne barese. L’invito è alla cautela, rispettare le indicazioni e i limiti.