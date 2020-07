PORTOCANNONE. Il 17 settembre prossimo approda in Cassazione il processo penale a carico di don Marino Genova, dopo le due condanne avute in primo e secondo grado di giudizio ai tribunali di Larino e in Corte d’appello a Campobasso. Sarà il momento clou della vicenda che ha sconvolto il basso Molise e non solo, dopo la denuncia presentata da Giada Vitale per la vicenda che l’ha vista abusata quand’era minorenne. Per il resto della loro storia il gup di Larino ritenne il non luogo a procedere. Ma un’altra novità, dell’ultima settimana, riguarda questa inchiesta, ossia la costituzione in mora per la richiesta di risarcimento da un milione di euro presentata dai nuovi legali di Giada Vitale, Pasquale Mautone e Pietro Cirillo, col supporto della psicologa Luisa D’Aniello, che sta seguendo la ragazza da qualche tempo.

Una richiesta inoltrata alla diocesi di Termoli-Larino e in solido anche alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Portocannone e allo stesso don Marino Genova. Giada Vitale ha compiuto 25 anni lo scorso 20 giugno e presentò la denuncia il 5 aprile 2013, dichiarando di essere stata vittima condotte sessualmente abusanti da parte del querelato iniziate nel corso dell'anno 2009 e protrattesi negli anni successivi.

«E’ intenzione della nostra assistita richiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali, morali, biologici ed esistenziali, patiti e patiendi in conseguenza delle condotte illecite poste in essere da Don Marino Genova nei suoi confronti dall'aprile 2009 sino a luglio 2012, perseverando nella domanda già avanzata mediante la costituzione di parte civile nonché promuovendo ulteriore domanda risarcitoria per le condotte escluse nel richiamato procedimento penale. Le conseguenze negative che le condotte di Don Genova hanno prodotto sulle psiche di Giada sono devastanti. Ideazioni suicidarie, con ricoveri in neuropsichiatria infantile, e percorsi trattamentali terapeutici psicologici hanno costellato i suoi anni successivi ed alla medesima è attualmente diagnosticato un disturbo post traumatico da stress con stati dissociativi e disturbo dissociativo dell'identità. Dato inoltre atto che nei confronti di Don Marino Genova è stata già avanzata la richiesta di risarcimento del danno limitatamente ai fatti accaduti sino al 20 giugno 2009 mediante la costituzione di parte civile nel giudizio penale; la presente richiesta, perciò, concerne la sua responsabilità civile in relazione a tutti i fatti di

reato avvenuti successivamente a detta data; nei confronti della Parrocchia Santi Pietro e Paolo e della Diocesi Termoli-Larino è qui contestata la loro responsabilità in solido con Don Marino Genova in relazione a tutte le condotte penalmente illecite compiute da Don Marino Genova nei confronti di Giada Vitale dall'aprile 2009 sino alla loro conclusione verificatasi nel luglio 2012. Per quanto concerne la responsabilità dei sopra menzionati Enti giuridici si rimarca che le condotte sopra enunciate sono state commesse nell'esercizio delle funzioni pastorali devolute a Don Marino Genova quale Parroco preposto alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Portocannone, il quale ha agito sotto la autorità , vigilanza e controllo del Vescovo. Ne consegue la loro responsabilità indiretta ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Per questi motivi, con il presente atto, nella nostra qualità di procuratori e difensori di Giada Vitale, siamo a richiedere, a tutti gli effetti di legge ed in forza dei titoli e nei limiti dedotti nei punti precedenti, l'integrale ristoro di tutti i danni (materiali, morali, biologici ed esistenziali) subiti e subendi che vengono quantificati nella complessiva somma di un milione di euro, facendo salva ogni ed ulteriore modifica della domanda risarcitoria che dovesse rendersi necessaria in conseguenza della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Campobasso n° 329/2019».