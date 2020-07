TERMOLI. L'Agenzia del Demanio dello Stato di Campobasso sta riacquisendo i vari lotti che secondo i documenti in loro possesso non possono più essere in mano ai privati. Ricordate l'ex area di servizio dell'Ip sul litorale Nord? Beh, non è certo l'unica, come dimostra il blitz congiunto di questa mattina tra Capitaneria di Porto e Polizia locale, che assieme al personale ispettivo dell'Agenzia del Demanio dello Stato di Campobasso si sono portati sul viale Cristoforo Colombo per il sequestro, confisca e la ripresa in possesso forzata del primo piano dell'ex Fuori Rotta.

L'operazione ha preso il via dopo una serie di contenziosi è stata disposta di forza dalle Autorità per riportare in possesso dello Stato il bene, ormai in disuso da molti anni.