TERMOLI. Un serpente in libera uscita nel borgo antico. Beh, a Termoli, d’estate, capita anche questo. Nelle vicinanze del Palazzo Figliola sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per catturare e poi liberare in campagna il rettile. Non a molta distanza dalla cattedrale, inutile dire del panico che si era creato tra i residenti. Ma per fortuna null’altro è successo.