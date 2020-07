Scontro tra auto e furgone all'ingresso di Portocannone, coppia aquilana 70enne all'ospedale

PORTOCANNONE. Auto contro furgone sulla strada provinciale 40, tra Portocannone e San Martino in Pensilis. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Nell’auto una coppia aquilana, che da San Martino stava scendendo al mare. Lo scontro è avvenuto con la vettura in fase di sorpasso e il furgone che svoltava a sinistra. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e le forze dell’ordine. Trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo un 71enne e una 70enne. Rilievi affidati alle forze dell’ordine.