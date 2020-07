TERMOLI. In data odierna militari della Capitaneria di Porto di Termoli, congiuntamente a personale della Polizia Locale, del Comunale di Termoli e dell’Agenzia del Demanio – Servizi Territoriali di Campobasso hanno proceduto alla ripresa in possesso tra le pertinenze dello Stato di un immobile sito sul lungomare nord di Termoli, meglio conosciuto come ex “Fuori Rotta”.

L’intervento è avvenuto in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo emessa in seguito alla decadenza della concessione demaniale marittima.

L’immobile, in evidente stato di incuria, è ora rientrato nel possesso delle competenti amministrazioni statali e potrà, in futuro, essere nuovamente valorizzato.

L’attività svolta dalla Capitaneria di Porto rientra tra le più ampie competenze dell’Autorità Marittima in materia di tutela e salvaguardia del demanio marittimo.