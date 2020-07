Non ce l'ha fatta il 72enne investito in via Corsica l'11 luglio, è morto ieri a Pescara

TERMOLI. Non ce l'ha fatta il 72enne originario di San Severo, R. G., investito nella serata di sabato 11 luglio in via Corsica a Termoli, è deceduto ieri pomeriggio all'ospedale civile di Pescara.

Aumenta il bilancio delle vittime delle ultime tragiche due settimane in basso Molise e solo quel maledetto giorno ne ha mietute 3, oltre al 72enne, ma 51enne Maria Melfi e il 53enne Vincenzo Di Paola.

L'anziano fu investito sulle strisce pedonali intorno alle 21 di sabato sera in via Corsica, prima portato all'ospedale San Timoteo, quindi dopo alcuni giorni trasferito al reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile di Pescara, più attrezzato per casi di neurochirurgia. Il pensionato, che usciva dal negozio del figlio situato sull'ex statale Europa 2, quando è stato investito sulle strisce pedonali da un suv Tiguan Volkswagen, guidato da un medico 60enne del capoluogo, che stava rientrando a Campomarino, in via Corsica, all'altezza dell'Md.

Ora si attendono le decisioni della Procura sull'eventuale autopsia o meno.