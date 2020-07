Abusi in sacrestia, Giada Vitale su Rai 1: «Io consenziente? Don Marino mi ha plagiata»

PORTOCANNONE. Il caso Giada Vitale, così com’è stato denominato nei tribunali e sulla stampa, non si placa. La sete di giustizia della ragazza, oggi 25enne, alla ricerca della verità non conosce limiti e, dopo aver chiesto gli atti del processo ed un risarcimento di 1 milione di euro alla Diocesi, alla parrocchia ed al prete per i torti subìti tra il 2009 ed il 2012 quando, ancora minorenne, venne abusata sessualmente da don Marino Genova, torna a parlare della vicenda a “La vita in Diretta” durante la puntata in onda questo pomeriggio, 22 luglio, nell’edizione in versione estiva.

Il 19 febbraio scorso è arrivata l’archiviazione per gli abusi subìti da Giada al compimento dei suoi 14 anni, perché, ha spiegato il legale della ragazza Pietro Cirillo, «per i giudici è divenuta consenziente», tanto che don Marino Genova è stato condannato per soli 2 mesi, malgrado gli anni di abusi fossero 4. «È una vicenda singolare – continua l’avvocato - Mentre si celebrava il processo per i famosi 2 mesi (fino a 14esimo anno d’età di Giada) si indagava sul consenso o meno di Giada. La legge prevede tre ipotesi di reati: la prima la violenza sessuale prevista dal 609 bis, la seconda, che ci riguarda, è relativa agli atti sessuali che riguardano un minore non ancora 14enne per cui non sussiste rilievo sul consenso prestato, mentre esiste un ulteriore aspetto che va dal 14esimo al 16esimo anno d’età in cui l'elemento che rende illecita la condotta è il rapporto di affidamento tra la vittima e Genova in questo caso».

Giada, nella sua residenza di Portocannone, ha commentato la vicenda: «Sono ferite pesanti, è difficile essere qui oggi. Vado avanti, ci metto la faccia perché trovo mortificante e frustante che questo soggetto continui a vivere la sua vita da sacerdote come se nulla fosse successo, mentre io subisco angherie ed insulti da parte dei miei compaesani sostenendo che lo faccio per soldi, che ho denigrato il prete e che non è vero nulla. Sette anni fa mi minacciarono di morte».

Dal canto suo don Marino non ha concesso interviste, ma il suo avvocato Carlo Taormina ha parlato per lui: «Giada ha fatto un ulteriore tentativo di far cancellare l’archiviazione già disposta per i fatti accaduti dopo il compimento dei 14 anni. È stata nuovamente disposta l’archiviazione ed andiamo in Cassazione con una situazione migliore e credo che la Corte possa annullare di nuovo».

Sulla relazione tra il prete e Giada, Taormina confessa: « È stata un’incredibile infatuazione che ha riguardato non solo il prete ma anche Giada. Essere colpevole per lo Stato è una cosa, esserlo a livello canonico è un altro. Siamo peccatori e possiamo essere salvati». Accusa a cui la stessa Giada risponde fermamente: «Io infatuata di don Marino? Sono stata plagiata. Durante le indagini preliminari il giudice ha diviso fascicolo in due (separando gli eventi tra quelli commessi prima e dopo i 14 anni di Giada ndr) Perché? Dopo la mezzanotte divento magicamente consenziente? Mi aspetto che sia fatta giustizia così da chiudere la storia e curare le ferite».