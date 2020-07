GUGLIONESI. Incidente sulla Provinciale 168, che collega Guglionesi a Termoli passando per San Giacomo degli Schiavoni: a scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone di un’azienda locale ed una Volkswagen Polo.

Ad avere la peggio, nello scontro, è stata proprio la vettura la cui fiancata, dal lato del guidatore, risulta accartocciata. Il sinistro è avvenuto poco fa, nei pressi della vecchia casa cantoniera dove, nel 2017, uno smottamento del terreno aveva costretto l'amministrazione comunale ad imporre il limite di 30 km orari.

Sul posto ci sono il 118, la Misericordia di Termoli in ambulanza ed i Carabinieri di Guglionesi cui è affidato il compito di comprendere la dinamica.

Dalle prime informazioni i feriti sarebbero due: un 18enne di Guglionesi S.L., alla guida dell’auto, ferito ad una gamba, al braccio ed al collo ed un 51enne D.P.G. alla guida del furgone. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti