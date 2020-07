Tampona con l'auto un mezzo di lavoro in autostrada, muore 25enne residente in Molise

CAMPOBASSO. Tragico incidente in autostrada tra Milano e Varese, muore un 25enne di nazionalità rumena ma residente a Campobasso. Nella notte tra mercoledì e giovedì il ragazzo, che si trovava al Nord per lavoro, viaggiava in direzione Milano e non si è accorto, all’altezza dello svincolo per la A9, dei birilli che segnalavano un cantiere. La sua auto ha tamponato un mezzo dell’azienda che stava effettuando i lavori e si è accartocciata su stessa. Il giovane rumeno è morto sul colpo, nulla hanno potuto fare i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio intervenuti subito dopo. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale competente che ha effettuato i rilievi del caso.