Rifiuta gli accertamenti anti-droga nel parcheggio, automobilista assolto in Tribunale

TERMOLI. Rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sull'uso di sostanze stupefacenti mentre si trova parcheggiato. Assolto dal Tribunale di Vasto automobilista termolese

Era il dicembre 2018 quando i Carabinieri di Vasto nel corso di servizio di pattuglia procedevano a controlli su un giovane termolese che si trovava, di notte, all'interno della propria autovettura parcheggiata in zona Vasto Marina. I militari lo invitavano a sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti, ma questi si rifiutava. Seguivano verbale di contestazione, ritiro della patente di guida, sequestro del veicolo e decreto penale di condanna con confisca del veicolo di proprietà.

Dopo aver proposto opposizione l'automobilista termolese, difeso dall'Avv. Maurizio Pangia, e' stato assolto con formula piena dal Tribunale Penale di Vasto, che ha disposto anche il dissequestro del veicolo con restituzione al proprietario. La contestazione traeva le mosse dal principio, più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che in materia di circolazione stradale la "fermata" costituisce una fase della circolazione e che, dopo aver parcheggiato, non si perde la qualifica di conducente. Ciò posto, il Tribunale di Vasto ha accolto le difese dell'avvocato Pangia che nel corso del processo è riuscito a provare che l'automobilista nel caso di specie, anche in considerazione dell'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, non potesse essere considerato "alla guida" dell'autovettura, e che, per l'effetto, non potesse ritenersi sussistente il reato previsto e punito dall'articolo 187, comma 8, D. Lgs. 285/1992, contestato all'imputato.