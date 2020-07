Incidente a Rio Vivo, muore un 15enne

TERMOLI. Sequela interminabile di disgrazie quella delle ultime due settimane. E' deceduto purtroppo un 15enne, sulla strada di Rio Vivo-contrada Marinelle.

L'adolescente, Paolo Rotoletti, residente a Portocannone, stava in sella allo scooter con un suo amico, quando in un tratto vicino all'ultravolo si è scontrato con una vettura.

Sul posto la Polizia, Vigili del fuoco, 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte della dottoressa intervenuta non c'è stato nulla da fare. Non sembrerebbero gravi le condizioni dell'altro ragazzo.

La notizia si è subito sparsa in paese e sono giunti anche i genitori.

I due ragazzi all'uscita da una curva sono scivolati a causa del fondo stradale bagnato e il conducente dell'auto, una Peugeot, che procedeva in senso opposto, in direzione Rio Vivo, ha provato a evitarli ma non ce l'ha fatta e li ha travolti. La strada è chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

L'intera comunità di Portocannone è sconvolta e il sindaco Giuseppe Caporicci proclamerà il lutto cittadino.