Ritrovata dai Carabinieri al lido una Panda rubata

CAMPOMARINO. Uno dietro l’altro. I Carabinieri della compagnia di Termoli ormai risolvono i furti d’auto in men che non si dica. Dopo la Lancia Y di tre giorni fa, anche una Fiat Panda, rubata a Campomarino lido, è stata rinvenuta dai militari della sezione radiomobile della compagnia di via Brasile. La citycar è stata avvistata ieri sera e prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. In ogni caso, sono ancora aperte le indagini, con accertamenti per verificare se al lido siano nascosti soggetti dediti a furti o eventuali ricettatori o altro.