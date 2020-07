Il feretro di Paolo restituito alla famiglia, a Portocannone due giorni di lutto cittadino

TERMOLI. Effettuata nella mattinata di oggi la ricognizione cadaverica esterna all'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stata ricomposta la salma dello sfortunatissimo Paolo Rotoletti, il 15enne di Portocannone che ha perso la vita sul colpo ieri sera a causa dell'incidente stradale avvenuto in contrada Rio Vivo-Marinelle.

Non ci sarà alcuna autopsia, questa la decisione del Pm di turno della Procura di Larino, che ha deciso per il rilascio immediato del nulla osta alla sepoltura e la conseguente restituzione del feretro ai familiari.

A Portocannone la comunità è sgomenta, sconvolta per l'accaduto e il sindaco Giuseppe Caporicci ha decretato due giorni di lutto cittadini, oggi e domani, e proprio domenica pomeriggio dovrebbero celebrarsi i funerali.

A curare l'informativa per la Procura è stato il comandante della Polizia stradale del distaccamento di Termoli, Salvatore Augelli, intervenuto sul posto assieme agli agenti della Polstrada adriatica, oltre al 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e ai Vigili del fuoco del distaccamento locale.

A guidare la Peugeot bianca che ha travolto i due ragazzi scivolati all'uscita dalla curva mentre erano in sella allo scooter un 52enne della provincia di Benevento, che pur tentando disperatamente di evitarli, non ci è riuscito. L'asfalto bagnato si è trasformato in killer ieri sera a Termoli.