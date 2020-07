Portocannone, domenica alle 17 in piazza Skanderberg i funerali di Paolo Rotoletti

PORTOCANNONE. Una comunità in lutto, non solo a Portocannone. Ma lì, nel cuore del paese arbereshe domani si radunerà una folla all'aperto per dare l'ultimo saluto al 15enne Paolo Rotoletti, in piazza Skanderberg, alle ore 17, domenica 26 luglio.

Per questo, come avevamo già anticipato ieri sera, il sindaco Giuseppe Caporicci "considerato che il giorno 24 luglio 2020, è venuto a mancare, in un tragico incidente, il nostro giovane concittadino Paolo Rotoletti, che l’intera Comunità è rimasta scossa della prematura e tragica scomparsa suscitando unanime sgomento e profonda commozione; rimarcate l’intenzione e la volontà dell’intera Comunità di partecipare al dolore dei familiari, anche interpretando il sentimento dell’intera Cittadinanza; accertato che la Celebrazione delle esequie funebri si svolgerà domenica 26 luglio 2020 alle ore 17 in Piazza Skanderbeg; proclama il lutto cittadino per i giorni 25 e 26 luglio 2020 e fino alla conclusione della cerimonia funebre che avrà luogo domenica 26 luglio 2020 con inizio alle ore 17 presso Piazza Skanderbeg; dispone l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici; invita tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive, ad esprimere, in forme decise autonomamente, il dolore e l’abbraccio dell’intera Comunità ai familiari di Paolo. Gli esercizi commerciali, artigianali e le imprese che operano sul territorio, a sospendere le attività durante il corso della cerimonia funebre. La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza viene inviata al Prefetto di Campobasso, al Comando Stazione Carabinieri di Campomarino e pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente, al fine di sensibilizzare la massima adesione al lutto cittadino».

Oltre alll'ordinanza, sindaco e amministrazione comunale hanno inviato un messaggio social di cordoglio alla famiglia Rotoletti.

«A Marco e Cinzia, i genitori. A Chiara, la sorella minore. A Paolo, Angelina ed Antonio, i nonni. A loro tutti va l'abbraccio ideale della Comunità di Portocannone, sconvolta dalla notizia della prematura e tragica scomparsa del giovanissimo Paolo, strappato alla vita nel fiore degli anni. Interpretando i sentimenti di sgomento e dolore di tutta la Cittadinanza, il sindaco ha proclamato, con propria Ordinanza, due giorni di lutto cittadino. D'intesa con la Famiglia, al fine di consentire a tutti di partecipare alle esequie nel rispetto delle distanze interpersonali stabilite dalla normativa vigente, i funerali si terranno all'aperto in Piazza Skanderbeg alle ore 17. Riposa in pace Paolo, che la terra ti sia lieve».