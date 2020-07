Martedì l'autopsia sulla salma del 72enne investito in via Corsica, indagati anche due medici

TERMOLI. A due settimane esatte da quel tragico sabato 11 luglio, dove alle 21 venne investito il 72enne Rocco Giamberardino, in via Corsica, morto poi a Pescara dieci giorni dopo, fissata l'autopsia sulla salma dell'anziano, che sarà eseguita martedì prossimo 28 luglio, a Pescara.

Ma ci sono novità nelle indagini della Procura di Larino sulla morte del 72enne, originario di San Severo, investito in via Corsica a Termoli l’11 luglio scorso e deceduto due giorni fa presso l’Ospedale di Pescara. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, oltre a disporre l’autopsia sulla salma dell’uomo, ha iscritto nel registro degli indagati, oltre al conducente del Suv bianco, un medico del Pronto soccorso e un anestesista in servizio nella notte tra sabato e domenica 11 e 12 luglio presso il San Timoteo di Termoli. Oltre agli operatori sanitari del San Timoteo nel registro degli indagati è finito il conducente del suv indagato per omicidio stradale come atto dovuto.



Sotto l’attenta lente della Procura le eventuali negatività nelle operazioni di soccorso e del successivo trasferimento presso l’Ospedale di Pescara.

L’incarico verrà conferito martedì 28 luglio ad una equipe di medici legali dell’Università di Foggia che, nello stesso giorno, svolgeranno l’esame autoptico.