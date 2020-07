Cluster Covid a Pesche, tamponi sui minori venuti a contatto coi figli dei kosovari

ISERNIA. Molta attenzione e popolazione con le antenne rizzate per il nuovo cluster di Pesche. Asrem al lavoro per scrinare tutti coloro che hanno avuto contatti coi componenti della famiglia di origine kosovara, risultata positiva al Covid ieri.

I primi tamponi - all’incirca quindici - sono stati effettuati tra stanotte e stamattina. Tra le persone sottoposte ad esame, molti minori venuti a contatto con i figli della coppia di kosovara. Tutti sono stati posti in quarantena, mentre l’esito dei tamponi è atteso nelle prossime ore. La famigliola non aveva molti contatti sociali. Di qui l’esiguo numero di test effettuati, anche se l’indagine epidemiologica non è ancora conclusa. Intanto, giungono rassicurazioni dalle istituzioni. Il nuovo focolaio non preoccupa il sindaco Ido De Vincenzo, che invita a rispettare tutte le prescrizioni anti-Covid.

Il capo famiglia - un kosovaro da tempo residente a Pesche - è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. La moglie è positiva ma asintomatica, insieme ad uno dei due figli. E’ affetta da una grave patologia, ha bisogno di cure e non può badare da sola alla prole. Per questo il sindaco si è attivato per l’assistenza sociale e sanitaria, mettendo a conoscenza del caso anche il tribunale dei minori.

E anche grazie all’interessamento del Governatore Toma, già nelle prossime ore cure e assistenza del caso saranno garantite