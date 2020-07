Scivola in sella al suo motociclo, 50enne milanese al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Martiri della Resistenza, nella rotatoria che incrocia via Madonna delle Grazie. Un 50enne residente a Milano, A. L., per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Termoli è scivolato a terra mentre transitava in sella al suo motociclo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il centauro al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.