Ancora sangue sulle strade, muore 42enne centauro molisano

MIRABELLO SANNITICO. Ancora una vittima della strada, ancora un giovane molisano che muore tragicamente. È di pochi minuti fa la notizia dell'incidente che è costato la vita al 42enne Giuseppe Digiorgio di Mirabello Sannitico. L'uomo intorno alle 21.30 viaggiava a bordo della sua moto sulla ss87 nel territorio di Santa Croce del Sannio, comune campano a confine con il Molise. Per cause ora al vaglio degli inquirenti ha perso il controllo della sua moto finendo contro un pilone di un cavalcavia. L'impatto è stato fortissimo, i sanitari del 118 giunti subito sul posto hanno tentato di rianimare l'uomo ma senza successo. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Morcone che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Giuseppe Digiorgio era molto conosciuto e stimato per la sua professione di informatico, oltre che a Mirabello, anche a Campobasso dove la triste notizia si sta diffondendo in queste ore. Lascia i genitori e una sorella.