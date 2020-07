CAMPOBASSO. Un morto ed un ferito il bilancio dell’incidente tra due auto avvenuto questa mattina sulla Provinciale sannitica che porta all’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, nel tratto tra le due gallerie. A perdere la vita una donna di 60 anni, M. Q., infermiera presso il reparto di Medicina nel nosocomio del capoluogo di regione.

La donna pare avesse finito il turno di lavoro e procedeva in discesa con la sua auto, una Hyundai bianca, quando si è scontrata frontalmente con un suv BMW che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e per la donna non c’è stato nulla da fare. Per estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Campobasso.

Ancora ignote le cause del sinistro stradale sulle quali stanno lavorando gli inquirenti che hanno raccolto tutte le informazioni necessarie per ricostruire la dinamica dei fatti. Ferito in maniera grave il conducente dell’altra auto, trasportato al Cardarelli da un’ambulanza del 118 intervenuta sul posto.