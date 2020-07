Effettuata l'autopsia sul 20enne Lorenzo Gliottone, giovedì i funerali

MONTERODUNI. Questa mattina, presso l'ospedale "Veneziale" di Isernia, è stata effettuata l'autopsia sulla salma di Lorenzo Gliottone, il 20enne di Monteroduni deceduto sul colpo due sere fa in un incidente stradale con la sua Bmw.

La Procura di Isernia ha aperto un fascicolo iscrivendo, quale atto dovuto, il conducente della Opel, con la quale il Bmw si è scontrato dopo aver impattato contro un muro, nel registro degli indagati per omicidio stradale. Il ragazzo che guidava la Opel rossa, molto giovane anche lui e ancora sotto choc per la morte dell'amico, è difeso dall'avvocato agnonese Francesco Del Basso. Anche la famiglia di Lorenzo ha provveduto alla nomina di un legale di fiducia. Per quanto concerne gli altri due amici del giovane deceduto che si trovavano in macchina con lui, uno di loro è stato ferito in maniera seria ma non grave mentre l'altro è uscito indenne dallo scontro. In giornata la salma del ragazzo sarà restituita alla famiglia.

I funerali saranno celebrati nella giornata di domani, giovedì 30 luglio, alle ore 18.00 nella piazza antistante la chiesa Madre a Monteroduni alta.