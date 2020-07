ISERNIA. A perdere la vita nel violentissimo scontro nella galleria della Trignina è stato un 33enne milanese, Luca Cardellini. Si trovava in Molise per le vacanze, ha perso la vita tragicamente nell’impatto tra la sua auto e un altro veicolo, all’interno della galleria di Sessano, sulla Trignina. Ferito il coetaneo che era a bordo come passeggero della Peugeot 208 Gt line.

L'altra macchina era una Brava.

Per il 33enne milanese non c’è stato scampo e i sanitari di Isernia soccorso, giunti prontamente sul posto non hanno potuto fare nulla. Ferito con lievi contusioni il compagno, portato in ospedale, a Isernia, mentre il conducente della Brava, sotto choc, ha rifiutato le cure.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del comando provinciale pentro e la Polizia Stradale di Isernia con pattuglie anche dal distaccamento di Agnone.

La strada statale 650 "Fondo Valle Trigno" è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 8,000 località Sassello del Molise ( Isernia) a causa di un incidente in galleria Pantaniello.

La circolazione è provvisoriamente deviata in loco sulla Strada Provinciale per Carpinone. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.