Centauro molisano 38enne in condizioni disperate, scontro auto-moto vicino Pescara

AGNONE. È in prognosi riservata un 38enne originario di Agnone ma residente a Spoltore, in provincia di Pescara. In sella alla sua moto si è scontrato con un'auto nel pomeriggio di oggi a Santa Teresa di Spoltore. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Lievi contusioni per il conducente dell'automobile e ferito in modo lieve anche un pedone colpito dalla moto. Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'incidente.